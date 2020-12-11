Время ультиматума Зеленского Путину истекло: что будет дальше

Время чтения: 47 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поставил ультиматум главе Кремля Владимиру Путину. Президент Украины грозился выйти из Минских соглашений, если президент РФ не прекратит войну на Донбассе. Девятого числа время ультиматума истекло.

Специалисты поделились свои мнением по поводу того, как будет дальше развиваться ситуация. Политический обозреватель издания «Комсомольская Правда» Андрей Баранов поделился своим мнеинем по этому поводу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ЦарьГрад.

«Серьезные люди констатируют тот факт, что своих обещаний украинский президент пока не выполнил. Он не приблизился всерьез к урегулированию конфликта на Донбассе. Поэтому сейчас сложно сказать о действиях. Зеленский может снова что-то сказать, но на этом и все закончится», — сказал Баранов.

Это мнением поддержал также и Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Вряд ли Зеленский будет вспоминать свой ультиматум. Если же и будет вспоминать, то только с подачи собственной пресс-службы или подконтрольных СМИ», — заявил он.

Ранее стало известно, когда Зеленскому сделают вакцинацию от коронавируса.