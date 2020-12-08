Ноябрь был самым теплым в истории: глобальное потепление уже в действии

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Уже однозначно — ноябрь 2020 года был самым теплым ноябрем в истории измерений в мире. Ученые из программы Copernicus Climate Change Service (C3S) прогнозируют, что весь 2020 год может занять одно из первых мест в рейтинге самых теплых лет.

Несколько дней назад закончился самый теплый ноябрь в истории. В свою очередь, для Европы это была самая жаркая метеорологическая осень, — указывается в отчете Copernicus Climate Change Service.

Об этом пишет УРА-Информ.

Исследователи обнаружили, что самые высокие температуры в ноябре наблюдались на большой территории Северной Европы, Сибири и Северного Ледовитого океана. Температуры, значительно превышающие средние, были также зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Южной Америке, Южной Африке, на Тибетском плато, в восточной части Антарктиды и в большинстве регионов Австралии.

В глобальном масштабе температура в ноябре была на 0,77 градуса Цельсия выше среднего значения за 1981–2010 годы и на 0,1 градуса Цельсия выше среднего показателя за ноябрь 2019 года.

Данные программы Copernicus показывают, что 2020 год может стать самым жарким годом в истории. Пока что показатели ненамного ниже, чем в среднем за весь 2016 год, который занимает первое место в печально известном рейтинге. По оценкам исследователей, 2020 год может стать рекордным или немного превзойти его.

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