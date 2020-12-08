Кернес планирует вернутся в Харьков до конца года

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Действующий глава Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться на родину до 30 декабря. Сейчас политик находится на лечении в немецкой клинике «Шарите». Там он проходит лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил бизнесмен и друг харьковского мэра Павел Фукс, передает УРА-Информ.

«Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома», — рассказал Фукс.

Стоит напомнить, что городская избирательная комиссия Харькова официально зарегистрировала переизбранного главу Харькова Геннадия Кернеса как переизбранного на этом посту.

Официальные результаты были объявлены четвертого ноября. Комиссия официально объявила Кернеса вновь избран городским головой Харькова. За политика свои голоса отдали 60,34% жителей города.

Ранее сообщалось, что один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, сказал, что он сделает все, что зависит от него, чтобы временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей снова принадлежали украинскому государству.