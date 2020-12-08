Кум Путина дал новое обещание: Медведчук анонсировал возвращение Донбасса Украине

Время чтения: 52 Секунд

Один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, сказал, что он сделает все, что зависит от него, чтобы временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей снова принадлежали украинскому государству. Об этой информации сообщил Медведчук в своем «Твиттере», передает УРА-Информ.

«Мы намерены сделать все, чтобы Донбасс полностью вернулся в Украину, а Украина вернулась на Донбасс. Линия соприкосновения, которая существует на сегодняшний день, не должна существовать», — написал пророссийский политик.

Мы сделаем все, чтобы Донбасс полностью вернулся в Украину, а Украина вернулась на Донбасс. И линия соприкосновения, которая есть сегодня, не существовала.#политика #Донбасс #Луганск #Донецк pic.twitter.com/xGhc0CUzsC — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) December 6, 2020

Медведчук, решил анонсировать лично от себя, что территории восточной Украины скоро избавятся от пророссийских боевиков. В любом случае, его партия «ОПЗЖ» будет бороться за независимость Украины.

Ранее сообщалось, что украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с резкой критикой в адрес политика Виктора Медведчука. Журналист высказал свое негодование касательно рекламы Медведчуком российской вакцины от коронавирусной инфекции.