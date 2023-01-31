В Украине готовятся новые запреты для граждан: в ОП сказали, что будет сложнее купить

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, на территории Украинского государства могут начать запрещать покупку бензина, дизеля, автогаза, алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров по наличному расчету. По словам Шурма, в данный момент все вышеупомянутое идет в процессе обсуждения. Иными словами, решения пока не было принято.

«Какую долю занимает сейчас теневой рынок топлива – неизвестно. В 2021 году антимонопольный комитет заявлял о доле нелегального рынка в реализации топлива в 34%. Поскольку около половины стоимости горючего составляют налоги, то потери бюджета от такой деятельности участников рынка ежегодно составляют около 20 млрд гривен», – сказано в конце сообщения.

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