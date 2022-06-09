Это Россия: на бортах самолетов будут следить за расходом туалетной бумагой

Похоже кризис все-таки коснулся России, несмотря на заявления местных чиновников.

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» ищет новые способы экономии средств в связи с экономическим кризисом и введенными санкциями. С этой целью стюардессы должны следить за тем, чтобы пассажиры не забирали с собой туалетную бумагу с борта самолета.

Тестовое решение было введено для рейсов из России в Турцию. Пассажиры не смогут забирать с борта туалетную бумагу, носовые платки и бумажные полотенца, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Moscow Times.

За состоянием этих принадлежностей должны следить члены экипажа. Согласно инструкции компании, рулоны нельзя оставлять в общедоступных местах. После приземления неиспользованные расходные материалы необходимо пересчитать, упаковать и вернуть.

Испытания проводятся с 3 по 10 июня. Если программа пройдет успешно и будет замечена экономия, то решение можно внедрить на постоянной основе.

Аэрофлот, национальный перевозчик России, сталкивается с последствиями международных санкций. По мнению аналитиков, в августе у перевозчика закончатся запасные части для Boeing и Airbus. Старые машины придется демонтировать для обслуживания новых моделей.

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