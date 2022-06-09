Политика

ВСУ могут зачистить Северодонецк за 2-3 дня, но есть одно но  – Гайдай

Для этого нужна дальнобойная артиллерия.

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Для этого нужна дальнобойная артиллерия.ВСУ могут зачистить весь Северодонецк за два три дня, но для этого необходима дальнобойное оружие с Запада. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал о том, что сейчас в городе продолжаются уличные бои в областном центре. Тишина там только тогда, когда перезаряжают пушки, пишет УРА-Информ.

Также по его словам, россияне обильно обстреливают артиллерией, после – попытки прорыва. Враг мощно стегает по промзоне, которую контролируют украинские военные. Также пока не проводится эвакуация.

“Эвакуация из Северодонецка пока невозможна, как и подвоз грузов. В настоящее время больница имеет все необходимое, чтобы стабилизировать раненых. Гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск”, – заявил Гайдай.

Он добавил информацию о том, что трассу «Лисичанск-Бахмут» россияне не контролируют, но постоянно штурмуют.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут выйти из Северодонецка.

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