Политика

Стало известно, кто возглавил так называемое “правительство” ОРДО: очередной шаг Кремля

В “ДНР” произошли изменения на политическом уровне.

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Большие перестановки произошли в так называемой “ДНР”. Там поменяли “главу” местного “правительства”. Очередная замена политических игроков от Кремля.

Так по данным российской прессы новым “главой правительства “ДНР” станет экс-чиновник кабмина РФ Виталий Хоценко. Так называемые “депутаты” ОРДО поддержали уже его кандидатуру, пишет УРА-Информ.

В начале 2010-х годов Хоценко работал в правительстве ЯНАО. Известно, что с 2013 по 2019 год Хоценко занимал пост министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. После этого он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

Хоценко является выпускником четвертого потока в  так называемой кремлевской  «школе губернаторов».  Финалист конкурса “Лидеры России” 2018-2019 гг.

Российские политики продолжают занимать должности в ОРДО, хотя говорят, что “ДНР” – это отдельная как бы “страна” и сам местный народ выбирает, как им жить дальше.

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