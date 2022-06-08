Всемирный банк одобрил $1,49 млрд новых средств для Украины

Общая сумма поддержки Киева превысила 4 миллиарда долларов

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Всемирный банк объявил во вторник, что его совет директоров утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, в результате чего общая сумма поддержки Киева превысила 4 миллиарда долларов.

Эти средства будут направлены на выплату заработной платы государственным и социальным работникам, пишет УРА-Информ.

Всемирный банк сообщил в своем заявлении, что последний раунд финансирования для Украины подкреплен финансовыми гарантиями Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Проект также поддерживается параллельным финансированием из Италии и взносами из нового Коллективного трастового фонда доноров.

Банк также поддерживает улучшение государственных услуг в Украине в таких областях, как водоснабжение, водоотведение, отопление, энергетика, энергоэффективность, дороги, социальная защита, образование и здравоохранение.

Директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи заявил: «Поддержание этих основных услуг и способности правительства их предоставлять необходимо для предотвращения дальнейшего ухудшения условий жизни в Украине помимо страданий, вызванных войной».

Ранее мы сообщали, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.