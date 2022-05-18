Украинцы смогут получить 125 000 гривен помощи от государства: СМИ раскрыли, кому положены выплаты

Власти решили несколько упростить жизнь некоторым гражданам Украины, чтобы хоть как-то удержать экономическое падение. Кабмин прекрасно знает, какие потери несет малый и средний бизнес из-за войны, а потому принял соответствующее решение.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что помощь коснется только тех, кто является владельцем бизнеса. Гражданин может подать заявку на получение микрогрантов, стоимость которых достигает 125 000 гривен. Однако, чтобы получить выплаты, зарегистрированные официально предприятия должны соответствовать определенным требованиям.

Во-первых, ЧП должно было быть зарегистрировано не позже 31 декабря 2021 года в Харьковской, Херсонской, Николаевкой, Донецкой, Черниговской, Сумской, Луганской, Киевской областях.

Так же нужно подтверждение, что владелец бизнеса переместился из области и пострадал из-за боевых действий. В Минэкономики сообщили, что приоритет будет падать на те предприятия, которые производили товары и услуги первой необходимости.

Напомним, Кабмин приостанавливает регулирование цен на топливо: министр экономики сообщила, что это означает.