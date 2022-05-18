В США начали говорить о введении своих сил в Украину: Пинкус спрогнозировал, чем это закончится

Глава Республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус сообщил о том, что Америка может всерьез взяться за ВС РФ в Украинском государстве. По его словам, история знает достаточно похожих примеров.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Пинкус отметил, что с каждым днем растет вероятность прямого участия военных сил Америки в войне на территории Украины. В этом плане он обратил внимание, что Украину поддерживают не только власти США, но и большинство американцев. Это, в свою очередь, создает определенный запрос для политиков.

«Такая тенденция может буквально вынудить Белый дом прийти к решению об усилении военной помощи. Такое уже было во времена Корейской войны. В итоге появилась Южная Корея, а Северная, которой помогал СССР и Китай, так и осталась позади прогресса. Полагаю, США могут так же помочь и Украине сегодня…», – заключил Пинкус.

Напомним, РФ и Украина приостановили переговоры: Подоляк сказал, что произошло.