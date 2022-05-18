Здоровье

Шашлык может погубить легкие: ученые пришли к неожиданным выводам

Специалисты из Института физической химии при Польской академии наук вместе с экспертами из Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов выяснили, что некоторые привычные нам сегодня действия могут носить весьма пагубный характер для нас же самих.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на польских исследователей, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что при жарке шашлыка выделяются особые вещества, которые называются нитрофенолами. Они же, попадая в легкие, несут разрушительный эффект, который чреват не только астмой или засорением легких, но даже онкологией.

Что примечательно, почти аналогичный эффект имеют и другие действия: транспортные выхлопы, сжигание дров или травы на поле. Все это повышает содержание оксидов азота в пыли, а также атмосфере. Те, в свою очередь, взаимодействуя с солнечным светом, трансформируются в канцерогенные вещества, вызывающие рак и множество других проблем со здоровьем.

Напомним, ученые выяснили, как в действительности компьютерные игры влияют на детей: подробности.

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