В «ДНР» очередное подорожание: что на этот раз

Цены на бензин в ОРДО пошли вверх

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Жители «ДНР» уже смирились с тем, что фактически каждый день растет цена на той или иной продукт. На этот раз не повезло владельцам автомобилей.

Уже с сегодняшнего дня, 23 июля, цены на бензин в ОРДО пошли вверх. Сообщается, что теперь за АИ-100 придется будет платить 65 рублей за литр, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телеграм.

«В «ДНР» завтра ожидают, что поднимется цена на АИ-100 до 65 рублей. Пока стоимость других марок бензина не будет меняться. Однако это прогноз на ближайшее время. Все остается на том же уровне», — сказано в сообщении.

Дончане не дольны таким развитием событий. Многие уже начали жаловаться на своего рода «затягивание поясов». Другие спрашивают насчет подорожания на другие марки бензина. Люди не уверенны в том, что и другой вид топлива не подорожает в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в «Донецком море» лучше не купаться, местныъ жителей предупредили об опасности.