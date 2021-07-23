В Украине подняли пенсии военным: что нужно знать

Такое решение принял Кабмин

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В Украине снова подняли пенсии. На этот раз речь идет во военных, участниках боевых действий и ветеранов МВД.

Своим решение от 14 июля, текст был опубликован на «Урядовом портале» только 22 июля, Кабинет министров Украины поднял пенсии этой категории граждан. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Так, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные пенсионные выплаты в размере 2000 гривен. В эту категорию входят и те, кому пенсии были назначены до 1 марта 2018 года.

Участники боевых действий, утративших трудоспособность получать прибавку в размере 834,3 гривен. Таких граждан в Украине 40 тысяч человек.

«Теперь пенсия участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%», – отметили в Кабмине.

Также отмечается, что военнослужащие и ветераны МВД теперь будут получать минимальную пенсию на уровне 3854 гривен. А минимальная пенсия для участников боевых действий составит 3893,4 гривни.

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