Экономика

Срок действия банковских карт переселенцев: в Ощадбанке приняли решение

Сейчас продолжается перевыпуск карт по графику

Время чтения: 39 Секунд

«Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до первого сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба банка, передает УРА-Информ.

«Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету „Мій рахунок“, срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года», — отметили в банке.

Стоит отметить, что сейчас продолжается перевыпуск карт по графику.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно», — добавили в финучреждении.

Ранее сообщалось, что с первого июля 2021 года, на территории «ДНР» ожидается повышение цен в связи с повышением пенсионных выплат.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Повышение пенсий в «ДНР»: жители ОРДЛО рассказали о последствиях

Любое повышение социальных выплат несет за собой повышение стоимости товаров

В ОРДО с первого июля повышают пенсию и соцвыплаты: сколько будут получать местные жители

Минимальная пенсия будет составлять 6571 рублей

Повышением стоимости коммунальных услуг в ОРДЛО: Пушилин прокомментировал ситуацию

«Правительство республики» еще не представило свое видение по этому вопросу

В Ботсване шахтеры выкопали гигантский алмаз

Камень весит 1098 карат

Пушилин обещает зарплаты жителям ОРДЛО, как в Ростовской области

В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%

В ЕС согласовали санкции против Беларуси

Все из-за ситуации с самолетом Ryanair

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap