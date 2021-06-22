Срок действия банковских карт переселенцев: в Ощадбанке приняли решение

Сейчас продолжается перевыпуск карт по графику

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«Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до первого сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служба банка, передает УРА-Информ.



«Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету „Мій рахунок“, срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года», — отметили в банке.

Стоит отметить, что сейчас продолжается перевыпуск карт по графику.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно», — добавили в финучреждении.

Ранее сообщалось, что с первого июля 2021 года, на территории «ДНР» ожидается повышение цен в связи с повышением пенсионных выплат.