Жителям ОРДО приходится тратить 2 дня на дорогу, чтобы отдохнуть на Азовском море

Местным жителям приходится с трудом добираться в Седово

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Жители ОРДО жалуются на то, что пробраться на отдых на Азовское море занимает слишком много времени. Именно сколько местные жители тратят на въезд в Седово, популярнейший среди жителей «республики» морской курорт на Азовском море.

Чтобы попасть к пляжу людям приходится преодолевать блокпосты, многочасовые очереди, систему пропусков и предварительной регистрации. Все это из-за системы блокпостов и пропусков для тех, кто хочет отдохнуть в Новоазовском районе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Местные жители отмечают, что семь лет назад они могли на любой курорт Азовского моря добраться за 1,5 часа, сейчас из 10 дней отпуска тратится 2 на дорогу.

Отметим, что согласно правилам «республики» въезд на территорию Новоазовского района разрешен по предварительному согласованию с районным межведомственным оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, лицам, прибывающим в целях оздоровления и отдыха в официально зарегистрированные пансионаты, базы отдыха, кемпинги, ФЛП.

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