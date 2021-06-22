Япония открывает новый центр исследования НЛО

Задачей центра будет сбор доказательств и анализ данных из Японии и мира

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24 июня планируется открытие нового исследовательского центра в префектуре Фукусима в городе Иино. Он разместится в центре неопознанных летающих объектов, уже существующих в этом городе с 1992 года.

Задачей центра будет сбор доказательств и анализ данных из Японии и мира. Директором учреждения должен стать Такехару Миками, главный редактор ежемесячного журнала «Му», посвященного явлениям, которые трудно объяснить.

Город, в котором будет открыт центр, широко известен как город японских НЛО, где загадочные явления якобы фиксировались с 1970-х годов, пишет Я

В городе считают, что курорт станет новой популярной туристической достопримечательностью. Проект финансируется из бюджета префектуры Фукусима.

Отчет Пентагона о «необъяснимых воздушных явлениях» также должен быть опубликован в июне, что повысит общественный интерес к этой теме.

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