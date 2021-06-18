«Можем взять Горловку и Донецк»: названы причины, почему ВСУ еще не отвоевали украинские территории

ВСУ на 100% готовы защищать украинцев

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Украинские военные способны освободить оккупированные территории Донбасса, однако, не делают это из-за потенциально большого количества человеческих жертв. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УРА-Информ.

ВСУ на 100%, как отметил Данилов, готовы защищать украинцев.

«Можем ли мы взять? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?», — отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что «глава» ОРДО Денис Пушилин заявил, чтопророссийские боевики подают документы на получение паспортов России, однако, получают отказ.