Общество Политика

«Можем взять Горловку и Донецк»: названы причины, почему ВСУ еще не отвоевали украинские территории

ВСУ на 100% готовы защищать украинцев

Время чтения: 33 Секунд

Украинские военные способны освободить оккупированные территории Донбасса, однако, не делают это из-за потенциально большого количества человеческих жертв. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на владу», передает УРА-Информ.

ВСУ на 100%, как отметил Данилов, готовы защищать украинцев.

«Можем ли мы взять? Да, можем. Может быть и Горловку и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность?», — отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что «глава» ОРДО Денис Пушилин заявил, чтопророссийские боевики подают документы на получение паспортов России, однако, получают отказ. 

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

«Украинская делегация в Минск не поедет», — Кравчук

Проводить переговоры в стране, где правит непризнанный президент, просто невозможно

Членам НВФ отказывают в получении российских паспортов: Пушилин назвал причину

Пушилин не будет содействовать членам НВФ в получении паспортов РФ

«Интересы Украины и США сошлись»: стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский

Подготовка визита президента Зеленского к главе США Джо Байдену обсуждается с заместителем госсекретаря США по политическим делам

Арестович озвучил планы Кремля по жителям ОРДЛО

Россияне решили развернуть антропотоки в свою сторону

Новое заседание СНБО: какие вопросы рассмотрят сегодня

Один из вопросов на повестке дня секретный

Количество смертей от COVID-19 перевалила за очередной психологический барьер

От вируса погибло уже более 4 млн человек

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap