Экономика

«Приятный» сюрприз с первого июня: сколько украинцы будут платить за электроэнергию

Цена на электричество может вырасти в два раза

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Уже с первого июня цена на электричество для украинцев изменится. Учитывая последние новости, она пойдет в сторону повышения.

Заместитель министра экономики Юрий Бойко сообщил, что цена на электричество может взлететь в два раза. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, так как только за транспортировку электроэнергии приходится платить 1,51 грн, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Он также отметил, что в каждом регионе есть своя себестоимость и цена в зависимости от города или области может быть разной. Но расходы делят и будут  на всех, чтобы не создавать разные условия для украинцев, в зависимости от их места жительства.

Сейчас цена должна составлять: 2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области и 3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.

В Кабмине отмечают, что в настоящее время стоимость кВт*час электроэнергии должна быть в среднем на уровне 3 грн.

Ранее мы сообщали, что России придется увеличить расходы на содержание ОРДЛО.

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