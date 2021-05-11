Экономика

России придется увеличить расходы на содержание ОРДЛО, — замминистра Украины

Сумма должна увеличиться минимум вдвое

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По прогнозу заместителя министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Игоря Яременко, Российская Федерация в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание ОРДЛО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление политика.

«Поскольку пока что нет признаков, что Россия действительно готова договариваться о выходе с Донбасса, а признавать эти квазиобразования Москве, по крайней мере, сейчас невыгодно, единственное, что им остается — это увеличить траты на содержание ОРДЛО, чтобы хоть как-то уменьшить разрыв с той же Ростовской областью», отметил Яременко на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Стоит отметить, что в данный момент Россия тратит на содержание неподконтрольных Украине территорий около двух миллиардов долларов.

«Эта сумма должна увеличиться минимум вдвое», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что украинским политикам Виктору Медведчуку и Дмитрию Козаку были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму.

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