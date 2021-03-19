Экономика

Повышение пенсий не для всех: кто не получит надбавку с апреля

На надбавки могут рассчитывать примерно 2 млн пенсионеров

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Уже в ближайшее время, с первого апреля в Украине поднимут пенсии. Перерасчет пенсий сделают тем пенсионерам, которые продолжают работать и не попали под индексацию, которая произошла первого марта.

Таких пенсионеров в Украине 2,7 млн человек, то есть каждый четвертый пенсионер официально работает. Однако не каждый из них получил надбавку, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

На надбавки могут рассчитывать примерно 2 млн пенсионеров, которые продолжают работать. При этом перерасчет положен тем, кому пенсия была назначена либо уже перерасчитана два года назад или больше. Размер надбавки зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера в индивидуальном порядке.

Отмечает, что если пенсионер уже отработал два года и ему так и не увеличили пенсию, значит нужно обратиться туда же, где он ее оформлял пенсию, – в отделение Пенсфонда по месту жительства. При этом лучше всего написать письменное заявление, ведь на него должны также ответить в письменной форме.

Ранее мы сообщали, что в Украине существенно сократили выплату субсидий.

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