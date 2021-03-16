В Украине существенно сократили выплату субсидий: в Минсоцполитики объяснили причины

Общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь составила почти 7,8 млрд гривен

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Средний размер субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине за февраль снизился до 1483 гривен. При том, что в январе данный показатель составлял 2231 гривны. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Отмечается, что сокращение среднего размера субсидий связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения стоимости газа для населения страны.

«То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информацию о цене на уровне 8,5-9 гривен за кубометр», – отметили в ведомстве.

При этом, общая сумма льгот на оплату ЖКУ за январь составила почти 7,8 млрд гривен.

«В феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за кубометр и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь», – резюмировали в Минсоцполитики.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на продукты в Украине могут пойти вверх. Такое заявление сделал глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.