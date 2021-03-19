Общество Политика

Локдаун в Киеве: под КГГА уже митингуют предприниматели

Подобные митинги проходят по разным городам страны

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Сегодня, 19 марта, под зданием Киевской городской госадминистрации протестуют физические лица-предприниматели. Они митингуют против введенного локдауна в столице, который назначен на 20 марта. Об этом в Facebook сообщили предприниматели сообщества SaveФОП, передает УРА-Информ.

«Мы требуем поднять этот вопрос (закрытие некоторых видов бизнеса на карантин – ред.) перед Кабмином, принять меры по работе, чтобы люди могли работать», – рассказал один из митингующих.

При этом, участники протестной акции отмечают, что подобные митинги проходят по разным городам страны. Помимо этого, участники акции планируют собраться в правительственном квартале 22 марта.

Ранее сообщалось, что 18 марта, на территории Украины заболело коронавирусной инфекцией еще 15 850 людей. Из них — 830 детей и 401 сотрудников медицины.

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