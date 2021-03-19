В Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит

Вакцинация на территории страны продвигается втрое медленнее, чем ранее было запланировано в Минздраве

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Уже со следующей недели стартует работа стационарных пунктов вакцинации семейных врачей. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения здрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.

«Мы перешли ко второму этапу вакцинации», — заявил глава Минздрава.

Также он подчеркнул, что уже на следующей неделе начнется работа стационарных пунктов, которые будут делать прививки семейных врачей.

При этом, вакцинация на территории страны продвигается втрое медленнее, чем ранее было запланировано в Минздраве.

Ранее сообщалось, что 18 марта, на территории Украины заболело коронавирусной инфекцией еще 15 850 людей. Из них — 830 детей и 401 сотрудников медицины.