Компании отказываются от строительства Северного потока 2: что происходит

Пока что США ввели санкции из-за «Северного потока-2» только в отношении российской компании KWT-Rus

Время чтения: 56 Секунд

Согласно отчету Госдепартамента США, направленному в Конгресс на прошлой неделе, по крайней мере 18 компаний отказались от строительства газопровода Nord Stream 2 или пообещали отказаться от него. Среди них Baker Hughes Co и Axa Group.

Отчет госдепартамента Конгрессу показывает, что к компаниям, которые прекратили свое участие в проекте или объявили, что они сделают это, относятся мангеймский поставщик промышленных услуг Bilfinger, Munich Re Syndicate Limited, Baker Hughes Co и страховщик Axa Group, пишет УРА-Информ.

Пока что США ввели санкции из-за «Северного потока-2» только в отношении российской компании KWT-Rus, которая эксплуатирует баржу «Фортуна», участвуя в строительстве трубопровода. Компания и судно также указаны в новом отчете. Вопреки ожиданиям, другие компании пока не сталкиваются с какими-либо штрафами.

Именно поэтому республиканцы подвергли резкой критике администрацию нового президента-демократа США Джо Байдена. Сенатор Тед Круз заявил в минувшие выходные, что «администрация Байдена сигнализирует о своей готовности допустить завершение строительства трубопровода с катастрофическими последствиями для национальной безопасности Америки и энергетической безопасности наших европейских союзников».

В прошлую пятницу Госдепартамент США представил отчет Конгрессу, но еще не обнародовал его.

Ранее мы сообщали, что США готовят новые санкции против РФ.