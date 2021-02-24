США готовят новые санкции против РФ: что известно

Очередной пакет санкций

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Власти США готовят санкции против России в связи с кибератакой SolarWinds и попыткой отравить российского оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в воскресенье, что ответ Вашингтона Москве «будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов», пишет УРА-Информ со ссылкой на Washington Post.

Санкции должны распространяться на людей, ответственных за хакерскую атаку под названием SolarWinds, за которую, по словам властей Вашингтона, несут ответственность русские.

Чиновники на реке Потомак разрабатывают план по усилению мер кибербезопасности, чтобы затруднить проникновение России и других стран в сети федерального и частного секторов. Девять государственных агентств США и около 100 частных компаний стали жертвами кибератаки под кодовым названием SolarWinds в прошлом году.

Наказание за кибератаку призвано стать частью более широкого шага по привлечению Кремля к ответственности за другие действия, включая использование запрещенного химического оружия против Навального.

Ранее мы сообщали, что США утвердили новые санкции из-за «Северного потока 2».