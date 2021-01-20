В ОРДО люди жалуются на «повышение» зарплат: в итоге получаем меньше, чем было

После «повышения» зарплат стало еще хуже

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С нового года в так называемых «ДНР» и «ЛНР» повысили заработные платы бюджетникам. В ОРДО это сделали на 28%, а в ОРЛО — на 30%. Многие ожидали, что будут получать на руки больше, чем раньше, но в итоге реальность оказалась другой.

Местные жители отмечают, что с 1 все-таки были повышены оклады бюджетным работникам, но в то же время была снижена процент надбавка за дополнительную нагрузку, тем самым в итоге работники на руки стали получать меньше, чем ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

«Я работаю школьным учителем в ДНР. С января этого года бюджетникам повысили оклад на 25%. А одна ставка у учителя у нас очень маленькая, но с надбавками за напряженку, классное руководство, проверку тетрадей и т.д. В итоге сумма выходила около 15 – 17 тысяч рублей (5580 – 6670 гривен)… В итоге зарплата выходит еще меньше, чем в прошлом году», — отмечает жительница Донецка.

Другая учительница подтверждает эту информацию: «В этом месяце ставку подняли до 7400 (2901), но при этом за напряженку сняли 25%. Таким образом большую зарплату получит кухонная работница пищеблока».

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО приехала новая проверка из РФ.