В ОРЛО приехала новая проверка из РФ: очень важные люди

Снова проверки в «республиках»

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В ОРЛО приехала очередная проверка из Российской Федерации. Источник отметают, что в «республику» на этот раз приехали очень важные люди.

Отмечается, что в ОРЛО прибыли представители Службы защиты государственной тайны ВС Российской Федерации. Проверка приехала в «республику» еще на прошлой неделе. Они задержатся в «ЛНР» минимум две недели, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Источник отмечает, что россияне якобы приехали с целью «ликвидировать утечку информации украинской стороне». В последнее время в «республике» появилась информация о том, что много важной военной информации сливается Украине. Именно это должны проверить проверяющие.

Паблик также добавил, что проверяющие, которые приехали без предупреждения, сильно «палятся», так как ездят «на джипах с мигалками». То есть с одной стороны они действуют тайно, но с другой их сразу замечают.

«Что поделаешь, московские понты, дороже денег», — пишут в Telegram-канале.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО с украинскими паспортами ждут проблемы.