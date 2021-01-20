Коломойский продает небоскреб в США: названа стоимость

Продажа небоскреба сильно осложняется иском о конфискации

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Девелоперская компания K&D Group имеет намерения выкупить небоскреб 55 Public Square в Кливленде, что в США у холдинга Optima Ventures за $17 млн. Небоскреб связан с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом заявил глава K&D Group Дуг Прайс, передает УРА-Информ.

Новая стоимость 55 Public Square равна почти половине от стоимости комплекса в 2008 году. На тот момент Optima согласилась купить 22-этажный небоскреб, паркинг и стейк-хаус за 34 млн. долларов.

Сейчас продажа небоскреба сильно осложняется иском о конфискации, который подал Минюст США в конце 2020 года. В Федеральной прокуратуре США считают, что Optima купила небоскреб за средства, которые были получены незаконно.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило известного украинского олигарха Игоря Коломойского, а также его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания, которое находится в Кливленде, штат Огайо.