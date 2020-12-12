ЗАЗ первым получил сертификат Евро-6: компания готовиться к поставке техники в Европу

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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) получил Одобрение Типа ЕС для автобуса среднего класса ZAZ A10. Помимо этого, уже было подтверждено соответствие производителя украинской техники стандарту Евро-6. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Укравто, передает УРА-Информ.

«Качество, технические параметры, и что главное, экологичность продукции украинского автопроизводителя официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза», – отметили в ведомстве.

Также производитель отметил, что среди всех предприятий отрасли с постсоветского пространства к текущему времени завод из Запорожья единственный, который получил сертификат Евро-6.

Также в Укравто заявили, что транспортные средства среднего класса ZAZ A10 будут поставляться на экспорт и в ближайшее время уже смогут выйти на рынки стран ЕС.

Ранее сообщалось, что из-за гололеда, который начался вчера на территории Украины случилось 1 435 ДТП, Также за прошедшие сутки 8 человек погибли и 99 граждан были травмированы.