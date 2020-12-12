Общество Экономика

IKEA готовится к официальному открытию в Киеве

Наталия
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Шведская компания IKEA, которая является самым крупным ритейлером мебельных изделий и товаров для дома в мире, готовится к открытию своего первого магазина в одном из столичных торгово-развлекательных центров. Она будет находится Blockbuster Mall. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос LIGA.net, передает УРА-Информ.

«IKEA подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию», – подчеркнули в пресс-службе компании.

В IKEA заявили, что в такой непростой для всех период, наивысшим приоритетом для компании является здоровье сотрудников, потребителей и партеноров.

Дополнительную информацию об открытии магазина в пресс-службе назовут позже.

Ранее сообщалось, что из-за гололеда, который начался вчера на территории Украины случилось 1 435 ДТП, Также за прошедшие сутки 8 человек погибли и 99 граждан были травмированы.

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Наталия

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