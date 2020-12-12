В аэропорту Минска задержали журналиста, ехавшего в Киев

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Журналиста издания РФ «Настоящее Время» Романа Васюковича задержали в аэропорту столицы Беларуси в пятницу вечером. Мужчина возвращался в Киев из рабочей командировки.

Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на слова журналиста для издания «Настояшего времени».

Известно, что Васюкович работает корреспондентом издания в Беларуси.

Как отметил сам сотрудник СМИ, пограничники забрали у него документы и ноутбук.

Ноутбук был изъят у Васюковича сотрудниками пограничной службы РБ для проверки на экстремизм. Об этом мужчина сообщил, когда его отпустили без ноутбука около полуночи.

Пока что беларуские пограничники никак не прокомментировали ситуацию.

В издании заявили, что журналист периодически ездил в Беларусь, чтоб освещать протесты, которые начались в РБ 9 августа.

Ранее сообщалось, что 17 декабря, Беларусь закроет свои границы. Официальная причина – распространение коронавирусной инфекции.