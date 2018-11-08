Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы

Матч, который проходил на стадионе "Олимпийский", завершился со счетом 3:1. На 13-й минуте счет в матче открыл Беньямин Вербич. На 68-й минуте молодой защитник "Динамо" Виталий Миколенко, а на 72-й минуте полузащитник Николай Шапаренко довел счет до крупного.

При этом "Ренн" смог забить гол престижа на 89-й минуте.

Таким образом, "Динамо" сделало серьезную заявку на выход из группы.

В другом матче группы "Астана" обыграла на своем поле со счетом 2:1 чешский "Яблонец".

После четырех туров "Динамо" и "Астана" набрали по восемь очков. У "Ренна" - три очка, у "Яблонеца" - два.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевское "Динамо" в четверг вечером, 25 октября, в меньшинстве завоевало выездную победу над французским " Ренном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1.