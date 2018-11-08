23:47 08.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 8 ноября, у себя дома уверенно обыграло французский "Ренн" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Киевское

Матч, который проходил на стадионе "Олимпийский", завершился со счетом 3:1. На 13-й минуте счет в матче открыл Беньямин Вербич. На 68-й минуте молодой защитник "Динамо" Виталий Миколенко, а на 72-й минуте полузащитник Николай Шапаренко довел счет до крупного.

При этом "Ренн" смог забить гол престижа на 89-й минуте.

Таким образом, "Динамо" сделало серьезную заявку на выход из группы.

В другом матче группы "Астана" обыграла на своем поле со счетом 2:1 чешский "Яблонец".

После четырех туров "Динамо" и "Астана" набрали по восемь очков. У "Ренна" - три очка, у "Яблонеца" - два.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевское "Динамо" в четверг вечером, 25 октября, в меньшинстве завоевало выездную победу над французским " Ренном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1.


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