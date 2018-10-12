23:40 12.10.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская "молодежка" смогла одержать первенство над сборной Шотландии

Победой сборной Украины U-21 завершился матч 9-го тура квалификации Евро-2019 U-21 между сборными Украины и Шотландии завершился победой нашей команды. Об этом передает "Футбол-24".

Украинская

В первом тайме наша команда пропустила гол еще до 1-ой минут встречи. Брофи получил мяч и прошел по правому флангу, прострелив в штрафную, а Льюис Морган подобрал его и "провел" Лунину в левый угол. Вся первая половина поединка прошла под диктовку хозяев поля, несколько раз от острых моментов нашу команду спасал Лунин.

Во втором тайме на 56-й минуте Александр Зубков принял мяч в центре и пробив со средней дистанции - мяч полетел по центру и рикошетом вошел в ворота соперника.

Соперники в 70-х минут почти не отвечали, и после них особенно острыми ни были, создавая опасные моменты. Но уже на 90-ой минуте стало понятно, что третий заключительный гол Коваленка окончательно довершил победу украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Генуе прошел товарищеский матч между сборными Италии и Украины. Украинцы не проиграли, но и не выиграли, матч сравнили ничьей.


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