Стаховский переиграл на Умбилдоне первую ракетку Португалии

Первым из украинцев на корт Уимблдона вышел 109-й номер рейтинга АТР киевлянин Сергей Стаховский, который в пяти сетах смог одолеть лучшего португальского теннисиста, 45-го в мире Жуана Соузу - 6:3, 6:3, 5:7, 1: 6, 6:4.

Встреча длилась три часа 32 минуты.

В втором круге Стаховский сыграет с тринадцатой "ракеткой" мира американцем Сэмом Куэрри.

В первый игровой день состоятся еще три матча с участием представителей Украины: Элина Свитолина - Татьяна Мария (Германия), Леся Цуренко - Тимеа Бабоша (Венгрия) и Екатерина Бондаренко - Луция Шафаржова (Чехия).