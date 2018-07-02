18:17 02.07.2018 | Спорт | Новости
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Стаховский переиграл на Умбилдоне первую ракетку Португалии

2 июля в Великобритании начались соревнования основной сетки Уимблдонского теннисного турнира с призовым фондом в почти 16 млн фунтов стерлингов.

Стаховский переиграл на Умбилдоне первую ракетку Португалии

Первым из украинцев на корт Уимблдона вышел 109-й номер рейтинга АТР киевлянин Сергей Стаховский, который в пяти сетах смог одолеть лучшего португальского теннисиста, 45-го в мире Жуана Соузу - 6:3, 6:3, 5:7, 1: 6, 6:4.

Встреча длилась три часа 32 минуты.

В втором круге Стаховский сыграет с тринадцатой "ракеткой" мира американцем Сэмом Куэрри.

В первый игровой день состоятся еще три матча с участием представителей Украины: Элина Свитолина - Татьяна Мария (Германия), Леся Цуренко - Тимеа Бабоша (Венгрия) и Екатерина Бондаренко - Луция Шафаржова (Чехия).


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