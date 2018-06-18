Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи на ЧМ-2018 - ФОТО

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Согласно недавно полученным сведениям, единственный гол забил защитник сборной Швеции Андреас Гранквист, который реализовал пенальти на 65-й минуте. При этои, штрафной удар был назначен после обращения арбитра к системе видеопомощи арбитрам.

Также отмечается, что после первого тура в группе F по три очка в активе Швеции и Мексики, а сборные Германии и Южной Кореи баллов не имеют.

Кстати, в следующем туре Швеция встретится с Германией, Южная Корея — с Мексикой. Таким образом, оба матча состоятся 23 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эксплуатация Россией чемпионата мира по футболу началось за несколько дней до официального начала турнира. Убедив сборную Египта проводить тренировки в Грозном, жестокий правитель Чечни Рамзан Кадыров вытащил звездного игрока Мохамеда Салаха из отеля, чтобы попозировать с ним перед телекамерами и ликующей толпой.