В матче со Свитолиной мне будет нечего терять, - Остапенко

Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как отмечается, пятая ракетка мира из Латвии раньше играла против Свитолиной в прошлом году на Уимблдоне (6:3, 7:6). В связи с этим теннисистка знает, как она играет.

"Мне действительно нечего терять в этом матче. Думаю, что я возвращаюсь к своей форме и становлюсь более стабильной и последовательной. Победы в тай-брейках придают уверенности и ты начинаешь чувствовать себя лучше", - сказала Остапенко.

Добавим, что поединок состоится сегодня, 28 марта. Ориентировочное время начала матча - в 20:00. Победитель этой встречи в следующей стадии сыграет с победительницей пары Винус Уильямс - Даниэль Коллинс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.