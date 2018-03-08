Сегодня "Динамо" попробует одолеть итальянский "Лацио"

Статистика встреч обеих клубов знает всего два матча и в обеих победителями вышли "римляне" (2:1 дома, 1:0 на выезде). Это было в далеких 1999-2000 годах, когда форвардом клуба выступал нынешний тренер команды Симоне Индзаги.

Всего киевляне 22 встречались с итальянскими клубами, и смогли вырвать победу всего два раза. Таким образом. итальянцы - это прямая контра "Динамо".

Отметим, что "столичные" забивали в четырех последних выездных матчах на европейской арене. Но и А "Лацио" выиграл все пять домашних матчей против украинских клубов с разницей мячей 16:3. Не стоит забывать и про новое приобретение "Лацио", где теперь на позиции нападающего играет Иммобиле, который оформил несколько хэт-риков в последних матчах.

Матч начнется в 10 часов вечера по Киеву.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее состоялся ответный матч киевского "Динамо" с греческим АЕКом в матче 1/16 финала Лиги Европы.