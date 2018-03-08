18:30 08.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100188137:roman

Сегодня "Динамо" попробует одолеть итальянский "Лацио"

Сегодня римский стадион "Олимпико" будет принимать киевское "Динамо", которому будут противостоять "Лацио". Об этом передает официальный сайт УЕФА.

Сегодня

Статистика встреч обеих клубов знает всего два матча и в обеих победителями вышли "римляне" (2:1 дома, 1:0 на выезде). Это было в далеких 1999-2000 годах, когда форвардом клуба выступал нынешний тренер команды Симоне Индзаги.

Всего киевляне 22 встречались с итальянскими клубами, и смогли вырвать победу всего два раза. Таким образом. итальянцы - это прямая контра "Динамо". 

Отметим, что "столичные" забивали в четырех последних выездных матчах на европейской арене. Но и А "Лацио" выиграл все пять домашних матчей против украинских клубов с разницей мячей 16:3. Не стоит забывать и про новое приобретение "Лацио", где теперь на позиции нападающего играет Иммобиле, который оформил несколько хэт-риков в последних матчах.

Матч начнется в 10 часов вечера по Киеву.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее состоялся ответный матч киевского "Динамо" с греческим АЕКом в матче 1/16 финала Лиги Европы.


Поделиться
Читайте также:
 
Польша просит ЕС прекратить давление на Варшаву Возле дома Порошенка застрелился спецназовец В Ровно полиция арестовала янтарных старателей - ФОТО В сети могут появиться доказательства связей Трампа с Москвой
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив