Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Риме

Ее суммарный призовым фондом составил 2,776 миллионов долларов. При этом Свитолина в финале турнира обыграла с грунтовым покрытием румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Эта победа позволит украинке вернуться в топ-10 мирового рейтинга, заняв шестую строчку.

Помимо победы в Риме, с начала текущего года Свитолина также выиграла теннисные турниры в Тайване, Дубае и Стамбуле, что позволит ей возглавить чемпионскую гонку WTA.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 11 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Как сказано на сайте организации, первая ракетка Украины неожиданно вылетела в первом раунде и в табеле про ранги пропустила вперед Каролин Возняцки, которая дошла в Испании до второго круга и уступила Карле Суарес Наварро.