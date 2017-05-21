23:56 21.05.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина в воскресенье, 21 мая, выиграла престижный женский теннисный турнир в Риме.

Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Риме

Ее суммарный призовым фондом составил 2,776 миллионов долларов. При этом Свитолина в финале турнира обыграла с грунтовым покрытием румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Эта победа позволит украинке вернуться в топ-10 мирового рейтинга, заняв шестую строчку.

Помимо победы в Риме, с начала текущего года Свитолина также выиграла теннисные турниры в Тайване, Дубае и Стамбуле, что позволит ей возглавить чемпионскую гонку WTA.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну строчку и теперь занимает 11 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Как сказано на сайте организации, первая ракетка Украины неожиданно вылетела в первом раунде и в табеле про ранги пропустила вперед Каролин Возняцки, которая дошла в Испании до второго круга и уступила Карле Суарес Наварро.


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