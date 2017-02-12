"Химик" - обладатель Кубка Украины

Об этом сообщает сайт "Химика".

Как отмечается, встреча завершилась в трех партиях (3: 0) - 25:14, 25:22, 25:21. Кроме того, MVP финала признана сербская диагональная "Химика" Мина Томич.

"В символическую сборную вошли: связующее Алла Политанская ( "Химик"), центральные блокирующие Инна Молодцова ( "Химик"), Оксана Мадзара ( "Галичанка"), доигровающие Екатерина Дудник, Анастасия Чернуха (обе - "Химик"), диагональная Анна Ефременко ( "Галичанка"), либеро Алина Степанчук ( "Химик"), - говорится в сообщении.

Также добавим, что южненская команда завоевала трофей четвертый раз подряд, повторив достижение черкасского "Круга" в период 2005-2008.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинская мужская команда по биатлону заняла четвертое место в эстафетной гонке шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.