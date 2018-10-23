12:58 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Керченский колледж возобновил работу

Во вторник, 23 октября, студенты Керченского политехнического колледжа впервые вышли на учебу.

Керченский колледж возобновил работу

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно имеющейся информации, подконтрольное Российской Федерации ( министерство образования Крыма сообщило, что занятия начались в 8:30. Преподаватели провели со студентами классные часы, во время которых студентам сообщили дальнейший график обучения.

К слову, инцидент в Керчи произошел на прошлой неделе. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба. По версии Следственного комитета России, нападение на колледж осуществил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков.На данный момент, в больницах России и аннексированного Крыма остаются 46 пострадавших, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них также 14 подростков.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими.


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