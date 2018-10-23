Керченский колледж возобновил работу

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно имеющейся информации, подконтрольное Российской Федерации ( министерство образования Крыма сообщило, что занятия начались в 8:30. Преподаватели провели со студентами классные часы, во время которых студентам сообщили дальнейший график обучения.

К слову, инцидент в Керчи произошел на прошлой неделе. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба. По версии Следственного комитета России, нападение на колледж осуществил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков.На данный момент, в больницах России и аннексированного Крыма остаются 46 пострадавших, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них также 14 подростков.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Керчи состоялась церемония прощания с погибшими.