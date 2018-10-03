13:30 03.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Вопрос секвестра — один из ключевых среди тех, которые осенью будет стоять перед правительством", — экономический эксперт Кушнирук

Остатки средств на едином казначейском счету по состоянию на сентябрь увеличились до 27 млрд грн по сравнению с 2 млрд на начало августа. Риски таких остатков в эфире телеканала "Первый деловой" оценил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксклюзив:

По его словам, на казначейском счете может храниться больше, но при этом не будут проводиться необходимые расходы. 

"Задача состоит в том, чтобы правительство было абсолютно ликвидным, чтобы оно не задерживало платежи, потому что на казначейском счете находятся те средства, которые принадлежат местным органам власти. А такие периоды у нас были, когда правительства просто не проводили платежи местных органов власти … Важен не сам остаток, а то, в каком объеме поддерживается ликвидность для выполнения всех обязательств, которые есть в казначействе перед распорядителями бюджетных средств … Учитывая, что мы имеем завышенные показатели доходной части бюджета и завышенные показатели пенсионного фонда, и это тоже создаёт дополнительную дыру, то по итогам года мы можем получить 11 млрд нехватки средств. С ликвидностью у правительства будут проблемы. Вопрос секвестра — один из ключевых, которые осенью будет стоять перед правительством", — отметил Б.Кушнирук.


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