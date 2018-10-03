Эксклюзив: "Вопрос секвестра — один из ключевых среди тех, которые осенью будет стоять перед правительством", — экономический эксперт Кушнирук

По его словам, на казначейском счете может храниться больше, но при этом не будут проводиться необходимые расходы.

"Задача состоит в том, чтобы правительство было абсолютно ликвидным, чтобы оно не задерживало платежи, потому что на казначейском счете находятся те средства, которые принадлежат местным органам власти. А такие периоды у нас были, когда правительства просто не проводили платежи местных органов власти … Важен не сам остаток, а то, в каком объеме поддерживается ликвидность для выполнения всех обязательств, которые есть в казначействе перед распорядителями бюджетных средств … Учитывая, что мы имеем завышенные показатели доходной части бюджета и завышенные показатели пенсионного фонда, и это тоже создаёт дополнительную дыру, то по итогам года мы можем получить 11 млрд нехватки средств. С ликвидностью у правительства будут проблемы. Вопрос секвестра — один из ключевых, которые осенью будет стоять перед правительством", — отметил Б.Кушнирук.