Минздрав Украины будет вести борьбу с фейками о своей работе

Министерство здравоохранения Украины приняло решение бороться с неправдивой информацией. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.
Так, с целью противодействия распространения фейков в сфере здравоохранения, ведомство начинает новый формат коммуникаций – #антифейк.
В ведомстве пояснили, что такая программа должна обеспечить СМИ и общественность от распространения недостоверной или искаженной информации, распространяемой в информационном пространстве.
Между тем, уже в июле финансирование по новой модели начнут получать 149 медицинских учреждений первичного звена, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, в 22 областях Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что к концу текущего года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист.