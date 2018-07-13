Минздрав Украины будет вести борьбу с фейками о своей работе

Так, с целью противодействия распространения фейков в сфере здравоохранения, ведомство начинает новый формат коммуникаций – #антифейк.

В ведомстве пояснили, что такая программа должна обеспечить СМИ и общественность от распространения недостоверной или искаженной информации, распространяемой в информационном пространстве.

Между тем, уже в июле финансирование по новой модели начнут получать 149 медицинских учреждений первичного звена, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, в 22 областях Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что к концу текущего года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист.