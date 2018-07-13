08:15 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав Украины будет вести борьбу с фейками о своей работе

Министерство здравоохранения Украины приняло решение бороться с неправдивой информацией. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

Минздрав Украины будет вести борьбу с фейками о своей работе

Так, с целью противодействия распространения фейков в сфере здравоохранения, ведомство начинает новый формат коммуникаций – #антифейк.

В ведомстве пояснили, что такая программа должна обеспечить СМИ и общественность от распространения недостоверной или искаженной информации, распространяемой в информационном пространстве.

Между тем, уже в июле финансирование по новой модели начнут получать 149 медицинских учреждений первичного звена, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, в 22 областях Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что к концу текущего года Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине электронный больничный лист. 


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