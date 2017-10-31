В России находятся почти 90 процентов всех разыскиваемых Интерполом боевиков

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Специальный отдел международного полицейского сотрудничества полиции Донецкой области за первое полугодие обработал более 300 запросов из Великобритании, США, Франции, Германии, Швейцарии, ОАЭ.

Интерпол подтвердил информацию о месте нахождения 50 террористов, которые прячутся в России, некоторые боевики оседают в Беларуссии, Азербайджане, Франции, Германии, Чехии. Большинство боевиков легко пересекают неподкотрольную Украине границу.

Всего в списке розыска полиции Донецкой области более 440 лиц, которым грозит уголовная ответственность.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в октябре боевики удвоили количество обстрелов украинских позиций на Донбассе.