13:38 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине на одной из ферм погибло 850 свиней

В с. Грабив, что на Ровенщине, на ферме недавно погибли 850 свиней. 

На Ровенщине на одной из ферм погибло 850 свиней

В целом же предприятие выращивало 1200 животных. Эти данные распространило управление Госпродпотребслужбы указанного региона. Согласно данным – биологический материал погибших свиней уже взяли для экспертизы – ради выяснения причины гибели животных.

По словам ветеринаров – на ферме могла возникнуть вспышка АЧС. Кроме того – изучается версия относительно удушья животных из-за неисправностей вентиляции. В Ассоциации свиноводов тем временем отмечают, что свиньи, зараженные АЧС, сейчас путешествуют по стране.

Как сообщал УРА-Информ, вспышки АЧС недавно зафиксированы в двух регионах Украины.


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