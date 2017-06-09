Open Case с Наталией Церковниковой в рамках цикла "Энергия Будущего"

В этот раз говорим о солнечной электроэнергетике и перспективах Украины. Партнером кейса стала украинская компания «Солар Стальконструкция» - лидер рынка по производству систем крепления для солнечных модулей и солнечных электростанций.

ООО «Солар Стальконструкция» с центральным офисом в г. Днепр, Украина, и со штатом более 20 профессиональных инженеров, располагает двумя производственными площадками с общей площадью 12 000 кв.м. Основанная в 2012 году, компания уже успела реализовать ряд масштабных проектов. В 2016 году - более 450 МВт проектов на системах крепления SMS в Украине, РФ, Беларусии, Германии, Голландии, Японии. В текущем году закончен крупнейший в СНГ проект мощностью в 58 МВт. в г. Речица, Республика Беларусь. «Солар Стальконструкция» предоставляет услуги проектирования и комплексного сопровождения строительства солнечных станций, а так же проекты «под ключ»: от инжиниринга до ввода в эксплуатацию с последующим обслуживанием.

В программе обсудили преимущества и перспективы солнечной энергетики в Украине, а также возможности каждого, как представителя бизнеса, так и потребителя, генерировать чистую «зеленую» энергию.

Участниками программы стали Евгений Яременко, директор ООО «Солар Стальконструкция», Олег Кляпко, заместитель директора департамента розничного банкинга АО «УКРГАЗБАНК» и Владимир Джиджора, Временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан.

«Альтернативная энергетика – мировой тренд, и внимание инвесторов, компаний-разработчиков будет в ближайшее время направлено именно в эту сторону», – Наталия Церковникова.

«Есть все шансы и предпосылки к тому, что в принципе альтернативной энергетикой, с небольшим развитием компенсационных мощностей, возможно получить энергетическую независимость нашего государства», – Евгений Яременко.

«На сегодняшний день потенциал установки солнечных батарей в Украине достаточно высок», – Олег Кляпко.

«Выставка [ЭКСПО – 2017] будет проходить с 10 июня по 10 сентября, практически сразу после открытия, 15 июня, состоится Национальный день Украины, … который я всех украинцев, друзей, гостей, казахстанцев приглашаю посетить!», – Владимир Джиджора.

Open Case с Наталией Церковниковой и Первый Деловой телеканал будут следить за развитием событий на «ЭКСПО - 2017» и на рынке альтернативной, в том числе солнечной, энергетики.

На фото: Наталия Церковникова и Евгений Яременко на съемках программы.