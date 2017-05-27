21:00 27.05.2017 | Общество | Новости
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Порошенко принес соболезнования семье Бжезинского

Президент Украины Петр Порошенко принес свои соболезнования семье американского политолога Збигнева Бжезинского в связи с его кончиной.

Порошенко принес соболезнования семье Бжезинского

Порошенко написал в своем Twitter, что опечален новостью о смерти Бжезинского. Президент Украины назвал Бжезинского гроссмейстером международной политики, легендой, эпохой и настоящим другом Украины.

Напомним, что в США на 90-м году жизни умер известный политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения Збигнев Бжезинский.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации Украины. 


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