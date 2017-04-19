Суд вернул Насирову паспорта

Таким образом сегодня суд частично удовлетворил жалобы адвокатов чиновника. Как написал на своей странице в Facebook глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко, суд постановил вернуть Насирову документы.

Среди них - паспорт гражданина Украины, два заграничных паспорта и дипломатический паспорт. При этом суд оставил в силе, наложенные ранее, арест на материальные ценностей главы ГФС - золотые слитки, часы, наличные денежные средства, - пояснил он

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд города Киева в понедельник, 13 марта, принял решение оставить в силе решение Соломянского суда, которые избрал отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство ни одной из сторон.