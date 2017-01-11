Порошенко надеется на сотрудничество с Австралией в области ядерной энергетики

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Австралии.

"Австралия была среди первых государств мира, которые признали независимость Украины, первой на парламентском уровне признала Голодомор геноцидом украинского народа, а также последовательно и решительно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией" – подчеркнул Порошенко.

"Убежден, что отношения дружбы и партнерства между Украиной и Австралией и в дальнейшем успешно развиваться на благо народов обеих стран. В частности, рассчитываю на успешную реализацию двустороннего соглашения о сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях, что значительно будет способствовать повышению энергетической безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, благодаря которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут появиться в Украине в течение нескольких недель.