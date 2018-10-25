09:54 25.10.2018 | Происшествия | Новости
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Российский город ушел под воду

В среду, 24 октября, в России в результате сильного ливня в ряде населенных пунктов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, город Туапсе почти полностью покрылся водой.

Российский город ушел под воду

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, произошло частичное затопление территории Туапсинского район. А именно: населенных пунктов Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, города Туапсе, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Апшеронск, а также участка автодороги Индюк - Кривенковская.

По предварительным данным, затопило 315 домовладений с 950 жителями и 57 социально-значимых объектов. Людей из наиболее пострадавших от непогоды домов эвакуируют спасатели. Информации о жертвах нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  ранее наводнение произошло во Франции. Трагедия забрала 13 жизней. 


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