Российский город ушел под воду

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, произошло частичное затопление территории Туапсинского район. А именно: населенных пунктов Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, города Туапсе, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Апшеронск, а также участка автодороги Индюк - Кривенковская.

По предварительным данным, затопило 315 домовладений с 950 жителями и 57 социально-значимых объектов. Людей из наиболее пострадавших от непогоды домов эвакуируют спасатели. Информации о жертвах нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее наводнение произошло во Франции. Трагедия забрала 13 жизней.